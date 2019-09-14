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Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі

Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі
У зоні бойових дій на Донбасі 4 листопада поблизу населеного пункту Шуми українські військові зафіксували проліт безпілотного літального апарата російських гібридних сил.

Повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на повідомлення штабу операції Об’єднаних сил.

«Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник», – ідеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Всього ж порушень умов перемир’я було три, вказано в повідомленні. Два обстріли було зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Гнутове, вказує штаб.

У вечірньому зведенні не йдеться про втрати чи поранення серед українських військових.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 4 листопада.

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Теги: ООС, Донбас, війна
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