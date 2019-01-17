У луцькій лікарні провели унікальну операцію на сечовому міхурі

В урологічному відділенні Луцької міської лікарні продовжують освоювати нові методи лікування. Тож нещодавно вперше в Луцьку провели радикальну цистектомію з лімфодексецією з приводу раку сечового міхура.Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбук.Також інформують, що в цьому році провели три лапароскопічні операції з приводу кисти нирки та термінального гідронефрозу. Управління лікарні закупило нову лапароскопічну стійку в операційну.У медзакладі зауважують, що великий відсоток урологічної патології, яка лікується у відділенні є сечокам’яна хвороба, яка оперується малоінвазивними методами: уретерореноскопія з контактною літотрипсією та черезшкірна контактна літотрипсія. До цього часу використовувся пневматичний контактний літотриптор. Лікарня закупила сучасний гольмієвий лазерний літотриптор, який вже почали застосовувати в оперативних втручаннях.