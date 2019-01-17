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У луцькій лікарні провели унікальну операцію на сечовому міхурі

У луцькій лікарні провели унікальну операцію на сечовому міхурі
В урологічному відділенні Луцької міської лікарні продовжують освоювати нові методи лікування. Тож нещодавно вперше в Луцьку провели радикальну цистектомію з лімфодексецією з приводу раку сечового міхура.

Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбук.

Також інформують, що в цьому році провели три лапароскопічні операції з приводу кисти нирки та термінального гідронефрозу. Управління лікарні закупило нову лапароскопічну стійку в операційну.

У медзакладі зауважують, що великий відсоток урологічної патології, яка лікується у відділенні є сечокам’яна хвороба, яка оперується малоінвазивними методами: уретерореноскопія з контактною літотрипсією та черезшкірна контактна літотрипсія. До цього часу використовувся пневматичний контактний літотриптор. Лікарня закупила сучасний гольмієвий лазерний літотриптор, який вже почали застосовувати в оперативних втручаннях.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Луцьк, лікарня, операція
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