У луцькій лікарні провели унікальну операцію на сечовому міхурі
Сьогодні, 09:28
В урологічному відділенні Луцької міської лікарні продовжують освоювати нові методи лікування. Тож нещодавно вперше в Луцьку провели радикальну цистектомію з лімфодексецією з приводу раку сечового міхура.
Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбук.
Також інформують, що в цьому році провели три лапароскопічні операції з приводу кисти нирки та термінального гідронефрозу. Управління лікарні закупило нову лапароскопічну стійку в операційну.
У медзакладі зауважують, що великий відсоток урологічної патології, яка лікується у відділенні є сечокам’яна хвороба, яка оперується малоінвазивними методами: уретерореноскопія з контактною літотрипсією та черезшкірна контактна літотрипсія. До цього часу використовувся пневматичний контактний літотриптор. Лікарня закупила сучасний гольмієвий лазерний літотриптор, який вже почали застосовувати в оперативних втручаннях.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбук.
Також інформують, що в цьому році провели три лапароскопічні операції з приводу кисти нирки та термінального гідронефрозу. Управління лікарні закупило нову лапароскопічну стійку в операційну.
У медзакладі зауважують, що великий відсоток урологічної патології, яка лікується у відділенні є сечокам’яна хвороба, яка оперується малоінвазивними методами: уретерореноскопія з контактною літотрипсією та черезшкірна контактна літотрипсія. До цього часу використовувся пневматичний контактний літотриптор. Лікарня закупила сучасний гольмієвий лазерний літотриптор, який вже почали застосовувати в оперативних втручаннях.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежники рятували від вогню квартиру у Нововолинську
Сьогодні, 09:55
У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль
Сьогодні, 09:43
У луцькій лікарні провели унікальну операцію на сечовому міхурі
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 5 листопада
Сьогодні, 09:11
Коронавірус в Україні знову б'є рекорди
Сьогодні, 08:49