Окупанти скинули на Донбасі гранату з безпілотника, один військовий отримав поранення
Сьогодні, 21:54
На Донбасі збройні формування Росії скинули гранату ВОГ-17 з безпілотника. Внаслідок цього, поранений один український військовослужбовець.
Про це написала українська делегація у Тристоронній контактній групі у соціальних мережах, повіломляють Факти.
"Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань", – написали представники групи.
В українській делегації запевнили, що боєць отримав кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний.
Спільний центр контролю та координації України зміг домогтися режиму тиші. Також він відправив письмове звернення до ОБСЄ.
В делегації зазначили, що цей напад має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними формуваннями.
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Про це написала українська делегація у Тристоронній контактній групі у соціальних мережах, повіломляють Факти.
"Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань", – написали представники групи.
В українській делегації запевнили, що боєць отримав кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний.
Спільний центр контролю та координації України зміг домогтися режиму тиші. Також він відправив письмове звернення до ОБСЄ.
В делегації зазначили, що цей напад має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними формуваннями.
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