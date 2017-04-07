Окупанти скинули на Донбасі гранату з безпілотника, один військовий отримав поранення





Про це написала українська делегація у Тристоронній контактній групі у соціальних мережах, повіломляють



"Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань", – написали представники групи.



В українській делегації запевнили, що боєць отримав кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний.



Спільний центр контролю та координації України зміг домогтися режиму тиші. Також він відправив письмове звернення до ОБСЄ.



В делегації зазначили, що цей напад має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними формуваннями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі збройні формування Росії скинули гранату ВОГ-17 з безпілотника. Внаслідок цього, поранений один український військовослужбовець.Про це написала українська делегація у Тристоронній контактній групі у соціальних мережах, повіломляють Факти "Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань", – написали представники групи.В українській делегації запевнили, що боєць отримав кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний.Спільний центр контролю та координації України зміг домогтися режиму тиші. Також він відправив письмове звернення до ОБСЄ.В делегації зазначили, що цей напад має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними формуваннями.

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