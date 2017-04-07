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Окупанти скинули на Донбасі гранату з безпілотника, один військовий отримав поранення

Окупанти скинули на Донбасі гранату з безпілотника, один військовий отримав поранення
На Донбасі збройні формування Росії скинули гранату ВОГ-17 з безпілотника. Внаслідок цього, поранений один український військовослужбовець.

Про це написала українська делегація у Тристоронній контактній групі у соціальних мережах, повіломляють Факти.

"Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань", – написали представники групи.

В українській делегації запевнили, що боєць отримав кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний.

Спільний центр контролю та координації України зміг домогтися режиму тиші. Також він відправив письмове звернення до ОБСЄ.

В делегації зазначили, що цей напад має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними формуваннями.

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Теги: режим тиші, граната, безпілотник, поранення, ОБСЄ, ТКГ
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