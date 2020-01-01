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У громаді на Волині зібрали овочі для медзакладів

У громаді на Волині зібрали овочі для медзакладів
Жителі Любешівської ОТГ взяли активну участь у благодійній акції зі збору овочів для профілактично–лікувальних закладів громади та області.

Про це інформують на сайті громади.

Традиційно, як і кожного року, на початку осені до селищної ради надійшли клопотання від КНП «Любешівська центральна районна лікарня» та КП «Волинська обласна клінічна лікарня» щодо сприяння у заготівлі овочів.

Завдячуючи щедрості та чуйності мешканців нашої громади вдалося забезпечити 9,5 тонами картоплі Любешівську центральну районну лікарню. Близько 15 тон картоплі заготовили для потреб КП «Волинська обласна клінічна лікарня», а також 1,2 тони для потреб жителів стаціонарного відділення постійного проживання с. Бучин Любешівського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг).

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Теги: овочі, лікарня, допомога
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