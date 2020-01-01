У громаді на Волині зібрали овочі для медзакладів





Про це інформують на



Традиційно, як і кожного року, на початку осені до селищної ради надійшли клопотання від КНП «Любешівська центральна районна лікарня» та КП «Волинська обласна клінічна лікарня» щодо сприяння у заготівлі овочів.



Завдячуючи щедрості та чуйності мешканців нашої громади вдалося забезпечити 9,5 тонами картоплі Любешівську центральну районну лікарню. Близько 15 тон картоплі заготовили для потреб КП «Волинська обласна клінічна лікарня», а також 1,2 тони для потреб жителів стаціонарного відділення постійного проживання с. Бучин Любешівського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Любешівської ОТГ взяли активну участь у благодійній акції зі збору овочів для профілактично–лікувальних закладів громади та області.Про це інформують на сайті громади Традиційно, як і кожного року, на початку осені до селищної ради надійшли клопотання від КНП «Любешівська центральна районна лікарня» та КП «Волинська обласна клінічна лікарня» щодо сприяння у заготівлі овочів.Завдячуючи щедрості та чуйності мешканців нашої громади вдалося забезпечити 9,5 тонами картоплі Любешівську центральну районну лікарню. Близько 15 тон картоплі заготовили для потреб КП «Волинська обласна клінічна лікарня», а також 1,2 тони для потреб жителів стаціонарного відділення постійного проживання с. Бучин Любешівського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг).

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