вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через борги за газ волиняни можуть залишитися без субсидії

Через борги за газ волиняни можуть залишитися без субсидії
Побутові споживачі, які отримують державну допомогу на оплату комунальних послуг, заборгували АТ «Волиньгаз» близько 3 млн гривень за послуги з доставки природного газу.

У випадку несплати боргів понад 40 тисяч волинян-субсидіантів можуть втратити державну допомогу, йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".

Отримувачі субсидій на Волині поступово нарощують борги. Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше трьох місяців. У випадку несплати – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.

«Попри пандемію «Волиньгаз» щодня безперебійно доставляє газ споживачам, забезпечує безаварійний газорозподіл, проводить ремонт і заміну обладнання на газових мережах, – зауважує директор комерційний АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз. – Однак, на сьогодні загальна сума боргу побутових клієнтів сягнула понад 12 млн, з яких 3 млн гривень не сплатили субсидіанти, що ускладнює роботу стратегічного підприємства під час опалювального періоду».

Кошти за доставку газу – головне джерело фінансування газорозподільної системи Волинської області. Це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, обслуговування понад 7 тисяч км істотно зношених газопроводів, підтримка і регулювання тиску газу в мережі, встановлення, повірка лічильників та інше. Саме плата за доставку – інвестиція кожного споживача в безпечну та стабільну доставку газу в свою оселю.

У зв'язку з карантином, до боржників не застосовуються санкції за невчасну оплату, проте немає жодного мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. АТ «Волиньгаз» із початком опалювального періоду звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки.

Сплачувати за розподіл газу потрібно щомісяця до 20 числа. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісів 104.ua, у веб-банкінгу, найближчому відділенні банку або ж відділенні Укрпошти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньгаз, борги, субсидії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку онук жорстоко побив 69-річного дідуся
Сьогодні, 11:53
Розпочали ремонт траси, яка сполучає Львівську та Волинську області
Сьогодні, 11:37
Через борги за газ волиняни можуть залишитися без субсидії
Сьогодні, 11:20
10 смертей та 424 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:33
На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
На Волині «субсидійний» борг сягає майже мільярда гривень На Волині «субсидійний» борг сягає майже мільярда гривень
08 серпень, 2017, 21:52
Луцькі ОСББ просять Порошенка повернути субсидії Луцькі ОСББ просять Порошенка повернути субсидії
04 липень, 2017, 11:58
На мерію Володимира можуть «повісити» багатомільйонні борги На мерію Володимира можуть «повісити» багатомільйонні борги
06 червень, 2017, 12:03
На Волині закінчуються гроші на субсидії На Волині закінчуються гроші на субсидії
16 березень, 2017, 19:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів
Сьогодні, 12:27
 0
В Україні ввели штрафи за неносіння масок
Сьогодні, 12:19
 0
Луцькому терористу Максиму Кривошу продовжили запобіжний захід
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку онук жорстоко побив 69-річного дідуся
Сьогодні, 11:53
 0
Розпочали ремонт траси, яка сполучає Львівську та Волинську області
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8