Через борги за газ волиняни можуть залишитися без субсидії





У випадку несплати боргів понад 40 тисяч волинян-субсидіантів можуть втратити державну допомогу, йдеться на



Отримувачі субсидій на Волині поступово нарощують борги. Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше трьох місяців. У випадку несплати – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.



«Попри пандемію «Волиньгаз» щодня безперебійно доставляє газ споживачам, забезпечує безаварійний газорозподіл, проводить ремонт і заміну обладнання на газових мережах, – зауважує директор комерційний АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз. – Однак, на сьогодні загальна сума боргу побутових клієнтів сягнула понад 12 млн, з яких 3 млн гривень не сплатили субсидіанти, що ускладнює роботу стратегічного підприємства під час опалювального періоду».



Кошти за доставку газу – головне джерело фінансування газорозподільної системи Волинської області. Це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, обслуговування понад 7 тисяч км істотно зношених газопроводів, підтримка і регулювання тиску газу в мережі, встановлення, повірка лічильників та інше. Саме плата за доставку – інвестиція кожного споживача в безпечну та стабільну доставку газу в свою оселю.



У зв'язку з карантином, до боржників не застосовуються санкції за невчасну оплату, проте немає жодного мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. АТ «Волиньгаз» із початком опалювального періоду звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки.



Сплачувати за розподіл газу потрібно щомісяця до 20 числа. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісів 104.ua, у веб-банкінгу, найближчому відділенні банку або ж відділенні Укрпошти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Побутові споживачі, які отримують державну допомогу на оплату комунальних послуг, заборгували АТ «Волиньгаз» близько 3 млн гривень за послуги з доставки природного газу.У випадку несплати боргів понад 40 тисяч волинян-субсидіантів можуть втратити державну допомогу, йдеться на сайті АТ "Волиньгаз" Отримувачі субсидій на Волині поступово нарощують борги. Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше трьох місяців. У випадку несплати – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.«Попри пандемію «Волиньгаз» щодня безперебійно доставляє газ споживачам, забезпечує безаварійний газорозподіл, проводить ремонт і заміну обладнання на газових мережах, – зауважує директор комерційний АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз. – Однак, на сьогодні загальна сума боргу побутових клієнтів сягнула понад 12 млн, з яких 3 млн гривень не сплатили субсидіанти, що ускладнює роботу стратегічного підприємства під час опалювального періоду».Кошти за доставку газу – головне джерело фінансування газорозподільної системи Волинської області. Це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, обслуговування понад 7 тисяч км істотно зношених газопроводів, підтримка і регулювання тиску газу в мережі, встановлення, повірка лічильників та інше. Саме плата за доставку – інвестиція кожного споживача в безпечну та стабільну доставку газу в свою оселю.У зв'язку з карантином, до боржників не застосовуються санкції за невчасну оплату, проте немає жодного мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. АТ «Волиньгаз» із початком опалювального періоду звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки.Сплачувати за розподіл газу потрібно щомісяця до 20 числа. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісів 104.ua, у веб-банкінгу, найближчому відділенні банку або ж відділенні Укрпошти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію