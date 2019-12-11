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Дитячі споруди – в аварійному стані: лучани просять відремонтувати двір на Декабристів-Захарова

Дитячі споруди – в аварійному стані: лучани просять відремонтувати двір на Декабристів-Захарова
У Луцьку просять відремонтувати та облаштувати прибудинкову територію по вул. Декабристів, 27, 25, 25а – вул. Захарова, 5,7 (тротуари, проїжджа частина, дитячий майданчик, газон, пішохідні доріжки, паркомісця).

Петицію зареєстрував лучанин Анатолій Луцик на сайті Єдина система місцевих петицій 5 листопада.

Як стверджує автор петиції, прибудинкова територія потребує ремонту та організації дорожнього покриття. Вона не облаштована пішохідними доріжками та достатньої кількістю паркомісць, тому пішоходам та автомобілям доводиться ділити одну доріжку, частина якої - в ямах, а інша, за словами лучанина, ніколи не мала твердого покриття.

"Двір є прохідним, через який дістаються до школи №17, ДНЗ №41 та мешканці Рівненська-Відродження - р-н Балки. Окремі дитячі споруди перебувають в аварійному стані. Потребують обстеження зелені насадження", - написав Анатолій Луцик.

Станом на 6 листопада петицію підписали 56 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за цим посиланням.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, петиція, ремонт
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