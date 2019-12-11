Дитячі споруди – в аварійному стані: лучани просять відремонтувати двір на Декабристів-Захарова





Петицію зареєстрував лучанин Анатолій Луцик на сайті



Як стверджує автор петиції, прибудинкова територія потребує ремонту та організації дорожнього покриття. Вона не облаштована пішохідними доріжками та достатньої кількістю паркомісць, тому пішоходам та автомобілям доводиться ділити одну доріжку, частина якої - в ямах, а інша, за словами лучанина, ніколи не мала твердого покриття.



"Двір є прохідним, через який дістаються до школи №17, ДНЗ №41 та мешканці Рівненська-Відродження - р-н Балки. Окремі дитячі споруди перебувають в аварійному стані. Потребують обстеження зелені насадження", - написав Анатолій Луцик.



Станом на 6 листопада петицію підписали 56 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за цим



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відремонтувати та облаштувати прибудинкову територію по вул. Декабристів, 27, 25, 25а – вул. Захарова, 5,7 (тротуари, проїжджа частина, дитячий майданчик, газон, пішохідні доріжки, паркомісця).Петицію зареєстрував лучанинна сайті Єдина система місцевих петицій 5 листопада.Як стверджує автор петиції, прибудинкова територія потребує ремонту та організації дорожнього покриття. Вона не облаштована пішохідними доріжками та достатньої кількістю паркомісць, тому пішоходам та автомобілям доводиться ділити одну доріжку, частина якої - в ямах, а інша, за словами лучанина, ніколи не мала твердого покриття."Двір є прохідним, через який дістаються до школи №17, ДНЗ №41 та мешканці Рівненська-Відродження - р-н Балки. Окремі дитячі споруди перебувають в аварійному стані. Потребують обстеження зелені насадження", - написав Анатолій Луцик.Станом на 6 листопада петицію підписали 56 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за цим посиланням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію