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8 листопада на Волині: гортаючи календар

8 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає актор обласного музично-драматичного театру Дмитро Мельничук (на фото), журналіст Жанна Білоцька та депутат Волинської обласної ради Костянтин Зінкевич.

За православним календарем 8 листопада іменини святкують Антон, Панас, Василь, Дмитро.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Також 8 листопада - Міжнародний день КВН. У 1961-му році у надрах бурхливого студентського життя, виникла ініціатива створити справжній Клуб найвеселіших і найкмітливіших верств нашого суспільства - студентів. Вже в тому ж році, 8-го листопада на екранах Радянського Союзу у чорно-білому форматі вийшла в ефір перша телевізійна гра нового Клубу Веселих та Кмітливих.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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