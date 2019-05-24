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Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО

Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
У межах робочого візиту на Луганщину президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням в складі операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Інформують, що військовослужбовці бригади отримали цінні подарунки – годинники, а командир одного з підрозділів – сертифікат на службовий автомобіль.

Зауважимо, що 14 ОМБр імені князя Романа Великого дислокується у Володимирі-Волинському.

Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО



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Теги: Володимир Зеленський, президент, 14 ОМБр, Донбас
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