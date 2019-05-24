Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО

Володимир Зеленський відвідав підрозділи 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням в складі операції Об'єднаних сил.



Про це повідомляє пресслужба бригади.



Інформують, що військовослужбовці бригади отримали цінні подарунки – годинники, а командир одного з підрозділів – сертифікат на службовий автомобіль.



Зауважимо, що 14 ОМБр імені князя Романа Великого дислокується у Володимирі-Волинському.









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