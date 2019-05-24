Зеленський на Сході зустрівся з військовими волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 10:22
У межах робочого візиту на Луганщину президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням в складі операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба бригади.
Інформують, що військовослужбовці бригади отримали цінні подарунки – годинники, а командир одного з підрозділів – сертифікат на службовий автомобіль.
Зауважимо, що 14 ОМБр імені князя Романа Великого дислокується у Володимирі-Волинському.
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Про це повідомляє пресслужба бригади.
Інформують, що військовослужбовці бригади отримали цінні подарунки – годинники, а командир одного з підрозділів – сертифікат на службовий автомобіль.
Зауважимо, що 14 ОМБр імені князя Романа Великого дислокується у Володимирі-Волинському.
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