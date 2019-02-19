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Волинські поліцейські досі розшукують колишню власницю «Луцьккондитера», яку підозрюють у шахрайстві

Волинські поліцейські досі розшукують колишню власницю «Луцьккондитера», яку підозрюють у шахрайстві
Волинські правоохоронці розшукують Тетяну Миколаївну Польську, 8 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Жінка переховується на території міста Києва та Київської області.

Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102». Конфіденційність гарантують.

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До слова, за даними ЗМІ, "Луцьккондитер" набрав кредитів та авансів, після чого не поставляв продукцію і не розплачувався з постачальниками сировини.

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Теги: аферистка, Луцьккондитер
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