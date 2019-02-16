вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині оштрафували підприємця, який займається сушкою деревини

На Волині оштрафували підприємця, який займається сушкою деревини
У Маневицькому району працівники держекоінспекції провели позапланову перевірку щодо виконання припису на деревообробному підприємстві.

Так, у лютому 2019 року інспектори виявили, що підприємець не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання для сушки деревини. На нього склали припис, згідно з яким він мав отримати дозвіл на викиди, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Проте підприємця оштрафували за невиконання припису держекоінспекції. Він має сплатити 765 гривень штрафу.

Наразі вирішують питання стосовно скерування матеріалів перевірки до суду з метою припинення експлуатації обладнання до усунення порушень вимог природоохоронного законодавства.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екоінспекція, перевірка, припис, підприємець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У яких районах на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:10
У Луцьку пропонують створити загальнодоступний пункт прийому сміття
Сьогодні, 17:00
На Волині оштрафували підприємця, який займається сушкою деревини
Сьогодні, 16:48
Нічим дістатися до роботи, завезти дітей у школу: у Луцьку просять вирішити транспортну проблему
Сьогодні, 16:34
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби
30 жовтень, 08:20
Посадовець РДА на Волині погорів на хабарі від підприємця. ФОТО Посадовець РДА на Волині погорів на хабарі від підприємця. ФОТО
16 лютий, 2019, 02:27
На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО
08 листопад, 06:25
Луцьку школу №2 перевірили на дотримання карантину: які порушення знайшли Луцьку школу №2 перевірили на дотримання карантину: які порушення знайшли
06 листопад, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарнях Луцька відмовляються госпіталізовувати хворих на Covid-19, бо немає місця
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження
Сьогодні, 17:37
 0
У Луцьку жінка народила дитину дорогою до пологового
Сьогодні, 17:34
 0
Зеленський захворів на коронавірус
Сьогодні, 17:21
 0
У Польщі українець побив контролера в трамваї
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8