На Волині оштрафували підприємця, який займається сушкою деревини

У Маневицькому району працівники держекоінспекції провели позапланову перевірку щодо виконання припису на деревообробному підприємстві.Так, у лютому 2019 року інспектори виявили, що підприємець не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання для сушки деревини. На нього склали припис, згідно з яким він мав отримати дозвіл на викиди, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Проте підприємця оштрафували за невиконання припису держекоінспекції. Він має сплатити 765 гривень штрафу.Наразі вирішують питання стосовно скерування матеріалів перевірки до суду з метою припинення експлуатації обладнання до усунення порушень вимог природоохоронного законодавства.