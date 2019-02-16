На Волині оштрафували підприємця, який займається сушкою деревини
Сьогодні, 16:48
У Маневицькому району працівники держекоінспекції провели позапланову перевірку щодо виконання припису на деревообробному підприємстві.
Так, у лютому 2019 року інспектори виявили, що підприємець не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання для сушки деревини. На нього склали припис, згідно з яким він мав отримати дозвіл на викиди, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Проте підприємця оштрафували за невиконання припису держекоінспекції. Він має сплатити 765 гривень штрафу.
Наразі вирішують питання стосовно скерування матеріалів перевірки до суду з метою припинення експлуатації обладнання до усунення порушень вимог природоохоронного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у лютому 2019 року інспектори виявили, що підприємець не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання для сушки деревини. На нього склали припис, згідно з яким він мав отримати дозвіл на викиди, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Проте підприємця оштрафували за невиконання припису держекоінспекції. Він має сплатити 765 гривень штрафу.
Наразі вирішують питання стосовно скерування матеріалів перевірки до суду з метою припинення експлуатації обладнання до усунення порушень вимог природоохоронного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У яких районах на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:10
На Волині оштрафували підприємця, який займається сушкою деревини
Сьогодні, 16:48
Нічим дістатися до роботи, завезти дітей у школу: у Луцьку просять вирішити транспортну проблему
Сьогодні, 16:34
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
Сьогодні, 16:05