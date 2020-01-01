10 листопада на Волині: гортаючи календар
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10 листопада 2009 року помер майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (на фото), який народився 23 листопада 1933 року в місті Горохові.
10 листопада іменини святкують чоловіки з ім’ям Дмитро.
Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада, тому що саме в цей день на Всесвітньої конференції молоді у Лондоні, що проходила 29 жовтня - 10 листопада 1945 року, була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
Також цього дня відзначається Всесвітній день науки та Міжнародний день бухгалтерії.
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10 листопада іменини святкують чоловіки з ім’ям Дмитро.
Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада, тому що саме в цей день на Всесвітньої конференції молоді у Лондоні, що проходила 29 жовтня - 10 листопада 1945 року, була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
Також цього дня відзначається Всесвітній день науки та Міжнародний день бухгалтерії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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