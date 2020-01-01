Повідомили, скільки вагітних та породілей – у лікарні в Луцьку через коронавірус

Станом на ранок 11 листопада у Луцькому клінічному пологовому будинку перебувають дві пацієнтки з коронавірусом. Ще одну мають цього дня госпіталізувати у цей заклад.Про це у коментаріповідомив виконувач обов’язків директора КП «Луцький клінічний пологовий будинок»За словами лікаря, ще учора, 10 листопада, у закладі було 5 пацієнток. Це вагітні жінки і породіллі. Але учора трьох жінок виписали.Наразі у закладі перебуває одна вагітна жінка та одна породілля після кесарського розтину. Ще одну жінку, яка хворіє вже декілька днів та перебуває на 29 тижні вагітності, сьогодні доправлять до пологового.Зауважимо, що Луцький клінічний пологовий будинок – заклад першої хвилі госпіталізації хворих на коронавірус, тож усіх вагітних жінок з області, у яких виявляють недугу, мають госпіталізовувати інфекційною бригадою саме сюди. Загалом тут передбачили 36 ліжок для лікування хворих на коронавірус та пацієнток з підозрою.З хворими на коронавірус працюють окремі команди медиків у окремих, спеціально облаштованих під ці потреби приміщеннях.