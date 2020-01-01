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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки вагітних та породілей – у лікарні в Луцьку через коронавірус

Повідомили, скільки вагітних та породілей – у лікарні в Луцьку через коронавірус
Станом на ранок 11 листопада у Луцькому клінічному пологовому будинку перебувають дві пацієнтки з коронавірусом. Ще одну мають цього дня госпіталізувати у цей заклад.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив виконувач обов’язків директора КП «Луцький клінічний пологовий будинок» Сергій Сябрук.

За словами лікаря, ще учора, 10 листопада, у закладі було 5 пацієнток. Це вагітні жінки і породіллі. Але учора трьох жінок виписали.

Наразі у закладі перебуває одна вагітна жінка та одна породілля після кесарського розтину. Ще одну жінку, яка хворіє вже декілька днів та перебуває на 29 тижні вагітності, сьогодні доправлять до пологового.

Зауважимо, що Луцький клінічний пологовий будинок – заклад першої хвилі госпіталізації хворих на коронавірус, тож усіх вагітних жінок з області, у яких виявляють недугу, мають госпіталізовувати інфекційною бригадою саме сюди. Загалом тут передбачили 36 ліжок для лікування хворих на коронавірус та пацієнток з підозрою.
З хворими на коронавірус працюють окремі команди медиків у окремих, спеціально облаштованих під ці потреби приміщеннях.

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Теги: коронавірус, луцький пологовий, пацієнти
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