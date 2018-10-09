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Волинська поліція затримала авто з викраденою кукурудзою

Волинська поліція затримала авто з викраденою кукурудзою
У Горохівському районі затримали автомобіль з викраденою кукурудзою.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції у фейсбуці.

10 листопада о 21:14 хв. до відділу поліції надійшло повідомлення від жителя с. Вільхівка Горохівського району про те, що невідомі особи здійснюють крадіжку кукурудзи із його поля.

При виїзді на місце події затримали 36-річного місцевого жителя, який вже викрав із поля 469 кілограмів кукурудзи та помістив її до власного автомобіля, завдавши при цьому заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 2000 гривень.

Викрадене разом із транспортним засобом вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). Правопорушнику загрожує покарання у вигляду позбавлення волі до трьох років.

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Теги: Горохівський район, крадіжка, кукурудза
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