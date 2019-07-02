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На Волині грабіжник вирвав сумку з рук жінки, коли та йшла на роботу

На Волині грабіжник вирвав сумку з рук жінки, коли та йшла на роботу
Володимир-Волинські поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який пограбував пенсіонерку.

Зазначається, що до поліцейських звернулася 61-річна жителька міста та повідомила, що 10 листопада приблизно о 18:00 годині дорогою на роботу невідомий вирвав із її рук сумку із особистими речами та втік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Уже за лічені години співробітники поліції знайшли та затримали грабіжника. Ним виявився 29-річний раніше судимий житель Нововолинська. Викрадене вилучили та повернуть власниці.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

У поліції є підстави вважати, що затриманий може бути причетний до вчинення інших злочинів на території міста.





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Теги: грабіжник, Володимир
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