На Волині грабіжник вирвав сумку з рук жінки, коли та йшла на роботу

Володимир-Волинські поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який пограбував пенсіонерку.Зазначається, що до поліцейських звернулася 61-річна жителька міста та повідомила, що 10 листопада приблизно о 18:00 годині дорогою на роботу невідомий вирвав із її рук сумку із особистими речами та втік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Уже за лічені години співробітники поліції знайшли та затримали грабіжника. Ним виявився 29-річний раніше судимий житель Нововолинська. Викрадене вилучили та повернуть власниці.Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.У поліції є підстави вважати, що затриманий може бути причетний до вчинення інших злочинів на території міста.