Чому круто вчитися в США: система, умови, перспективи*





Головні плюси



- Гнучкість системи. Це те, що дозволяє вчитися, працювати і бути волонтером (соціальним активістом і т.д.) одночасно.

- Можливість перевестися з одного університету в інший.

- Самостійний вибір предметів. Українські студенти можуть тільки заздрити можливості пропустити непотрібні дисципліни і вдосталь відвідувати корисні лекції.

- Робота під час навчання. Офіційна і та, яку схвалює університет. Так, наші студенти працюють, але здебільшого нишком, бо схвалюють не усі викладачі.

- Стипендія. У нас вона теж є, але розмір її жалюгідний у порівнянні з американською.

- Інклюзія. Зручні паркування, під'їзди, заїзди, ліфти, спеціальне обладнання для людей з особливими потребами – не тільки в планах, а й в реальності.



Іноземним студентам у США добре тим, що візова політика до них досить лояльна. Все, що отримують громадяни країни, отримають і «гості». Часто - навіть більше завдяки різним навчальним програмам (включаючи обмін, навчання і одночасну роботу тощо).



Як вступити до вишу США



Українському школяреві треба разом з американськими скласти тест SAT. Це аналог нашого ЗНО, без нього подати документи до вишу не вийде. Такий іспит допомагає оцінити навички читання, письма та математичних здібностей. Буде потрібно написати есе, в підготовці допоможе



Альтернативний варіант – проходження програми підготовки Pathways. Таку опцію зазвичай пропонує університет як інтеграційну систему. Знадобиться високий рівень знання мови, зате не потрібно здавати SAT. Учень буде прирівнюватися до студента першого курсу, жити в кампусі на території університету та адаптуватися до життя в США.



Якщо у абітурієнта немає на все це грошей (а їх треба чимало), він може вступати після закінчення української школи. Для цього доведеться скласти іспит на знання англійської (IELTS), бажано на 7.0 і вище.



Особливості освіти в США



Ми вже говорили, що студенти можуть переводитися з одного університету в інший. Можна піти шляхом найменшого опору, провчитися два роки в коледжі на бакалавраті, а потім напружитися і вступити до університету. Якщо не вийде з першого разу, можна пробувати через рік.



Система кредитів. Вона дозволяє самостійно розподілити навантаження з різних дисциплін і розрахувати приблизний час закінчення навчання. Для цього потрібно врахувати свою спеціальність і пройти деякі обов'язкові професійні дисципліни. Наприклад, журналісти не можуть пропустити письменницьку майстерність. Отже, потрібно за 4 роки пройти 120 кредитів. А потім вирішити, чи потрібна студенту ступінь спеціаліста або магістра, і підучитися рік-півтора. Іноземним студентам необхідно враховувати тривалість своєї візи, її можна продовжити до 7 років. Деякі за цей час здобувають другу освіту, інші знаходять роботу, треті насолоджуються життям і потім повертаються додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здобути вищу освіту в закордонному престижному виші прагнуть чимало українців. І якщо багато хто їде в Європу, щоб залишатися близько до сімей, деякі рвуться до Сполучених Штатів. Чим так приваблює освіта США? Перспективою залишитися там на постійне місце проживання або отримати крутий багаж знань і повернутися розвивати рідну країну? Давайте дізнаємося про головні особливості, плюси, мінуси і нюансах навчання на далекому материку.- Гнучкість системи. Це те, що дозволяє вчитися, працювати і бути волонтером (соціальним активістом і т.д.) одночасно.- Можливість перевестися з одного університету в інший.- Самостійний вибір предметів. Українські студенти можуть тільки заздрити можливості пропустити непотрібні дисципліни і вдосталь відвідувати корисні лекції.- Робота під час навчання. Офіційна і та, яку схвалює університет. Так, наші студенти працюють, але здебільшого нишком, бо схвалюють не усі викладачі.- Стипендія. У нас вона теж є, але розмір її жалюгідний у порівнянні з американською.- Інклюзія. Зручні паркування, під'їзди, заїзди, ліфти, спеціальне обладнання для людей з особливими потребами – не тільки в планах, а й в реальності.Іноземним студентам у США добре тим, що візова політика до них досить лояльна. Все, що отримують громадяни країни, отримають і «гості». Часто - навіть більше завдяки різним навчальним програмам (включаючи обмін, навчання і одночасну роботу тощо).Українському школяреві треба разом з американськими скласти тест SAT. Це аналог нашого ЗНО, без нього подати документи до вишу не вийде. Такий іспит допомагає оцінити навички читання, письма та математичних здібностей. Буде потрібно написати есе, в підготовці допоможе https://royalessays.co.uk/ . Якщо складати тест в Україні, доведеться їхати в один з трьох доступних центрів. Всі вони в Києві.Альтернативний варіант – проходження програми підготовки Pathways. Таку опцію зазвичай пропонує університет як інтеграційну систему. Знадобиться високий рівень знання мови, зате не потрібно здавати SAT. Учень буде прирівнюватися до студента першого курсу, жити в кампусі на території університету та адаптуватися до життя в США.Якщо у абітурієнта немає на все це грошей (а їх треба чимало), він може вступати після закінчення української школи. Для цього доведеться скласти іспит на знання англійської (IELTS), бажано на 7.0 і вище.Ми вже говорили, що студенти можуть переводитися з одного університету в інший. Можна піти шляхом найменшого опору, провчитися два роки в коледжі на бакалавраті, а потім напружитися і вступити до університету. Якщо не вийде з першого разу, можна пробувати через рік.Система кредитів. Вона дозволяє самостійно розподілити навантаження з різних дисциплін і розрахувати приблизний час закінчення навчання. Для цього потрібно врахувати свою спеціальність і пройти деякі обов'язкові професійні дисципліни. Наприклад, журналісти не можуть пропустити письменницьку майстерність. Отже, потрібно за 4 роки пройти 120 кредитів. А потім вирішити, чи потрібна студенту ступінь спеціаліста або магістра, і підучитися рік-півтора. Іноземним студентам необхідно враховувати тривалість своєї візи, її можна продовжити до 7 років. Деякі за цей час здобувають другу освіту, інші знаходять роботу, треті насолоджуються життям і потім повертаються додому.

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