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На Любешівщині зупинили два трактори із «лівою» деревиною

На Любешівщині зупинили два трактори із «лівою» деревиною
За орієнтуванням Маневицької місцевої прокуратури працівники поліції неподалік села Любешівська Воля 10 листопада зупинили два трактори із причепами, завантаженими деревиною сосни об’ємом понад 23 кубічних метри, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Наразі деревина вилучена, транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

Відомості про факти підроблення офіційних документів (ч.1 ст. 366 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Триває досудове розслідування, яке має на меті встановити усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

На Любешівщині зупинили два трактори із «лівою» деревиною

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Теги: Любешівщина, незаконна деревина, поліція
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