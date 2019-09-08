На Любешівщині зупинили два трактори із «лівою» деревиною





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Наразі деревина вилучена, транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.



Відомості про факти підроблення офіційних документів (ч.1 ст. 366 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Триває досудове розслідування, яке має на меті встановити усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За орієнтуванням Маневицької місцевої прокуратури працівники поліції неподалік села Любешівська Воля 10 листопада зупинили два трактори із причепами, завантаженими деревиною сосни об’ємом понад 23 кубічних метри, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Наразі деревина вилучена, транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.Відомості про факти підроблення офіційних документів (ч.1 ст. 366 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Триває досудове розслідування, яке має на меті встановити усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

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