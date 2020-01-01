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Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада

Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада
У неділю, 15 листопада, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° тепла, вдень - 5-10° тепла.

15 листопада відзначають день пам’яті святих Акиндина і Пигасія. У народі казали: “Акиндин розпалює стодолу, Пегасій сонце гасить” — світловий день стає все коротшим. Якщо на Акиндина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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