Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада

У неділю, 15 листопада, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° тепла, вдень - 5-10° тепла.15 листопада відзначають день пам’яті святих Акиндина і Пигасія. У народі казали: “Акиндин розпалює стодолу, Пегасій сонце гасить” — світловий день стає все коротшим. Якщо на Акиндина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими.