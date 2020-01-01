Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 19:00
У неділю, 15 листопада, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° тепла, вдень - 5-10° тепла.
15 листопада відзначають день пам’яті святих Акиндина і Пигасія. У народі казали: “Акиндин розпалює стодолу, Пегасій сонце гасить” — світловий день стає все коротшим. Якщо на Акиндина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° тепла, вдень - 5-10° тепла.
15 листопада відзначають день пам’яті святих Акиндина і Пигасія. У народі казали: “Акиндин розпалює стодолу, Пегасій сонце гасить” — світловий день стає все коротшим. Якщо на Акиндина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 19:00
Волинські письменники роздяглися для календаря
Сьогодні, 17:49