У Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО

У Луцькому зоопарку поповнилася колекція тваринок. Звіринець отримав пару павіанів гамадрилів.Про це повідомляє КП "Луцький зоопарк"."Як пам'ятаєте, минулоріч ми святкували 40-ліття Луцького зоопарку. Й від колег із інших регіонів отримували безліч подарунків, які дозволили нам урізноманітнювати колекції. Власне, тоді Зоопарк Биопарк презентував нам самичку павіана гамадрила. Забрати її на постійне місце проживання до обласного центру Волині ми мали за якийсь час, адже найперше мусили підготувати новий вольєр. Проте пандемія (а отже, і недоотримання коштів через вимушенне закриття, й обмеження у переміщенні країною та наданні інших послуг, зокрема й будівельних) внесла корективи у наші плани.Тому презент ми забрали лише у листопаді цього року. Однак у цій затримці із переселенням з Одеси до Луцька є позитив: подарували нам минулоріч одну самичку, а привезли ми нині із Біопарку пару павіанів гамадрилів", - йдеться у дописі.Тваринок назвали. Працівники зоопарку розповіли, зміну проживання пара павіанів гамадрилів перенесла нормально.Павіан гамадри́л, або плащоносний павіан (Papio hamadryas) – мавпа роду павіанів, підряду вузьконосих мавп. Гамадрили мешкають на відкритих місцевостях Африки (Ефіопія, Судан, Сомалі, Пд. Нубія) та Азії (Аравійський півострів), в тому числі і Ємені. Співіснують у великих стадах (100-150 голів). Мешкають у різних місцях проживання, включаючи савани, луки, чагарники, степи, напівзасушливі ліси та півпустелі, а також галерейні ліси й ділянки дощових лісів. Основні особливості всіх місць існування включають стабільні джерела води та певний тип підвищеного місця для сну. Ці спальні місця – зазвичай великі дерева чи скелі. Ситуативно можуть нападати на плантації.Вага – від 10 до 31 кг (самиці приблизно від 10 до 15 кг). Волосяний покрив варіюється за кольором від жовтого до червонуватого, та від оливково-сірого до чорного. Молоді тварини завжди виразно забарвлені, зазвичай мають чорне хутро, але у деяких видів коричневе або коричнево-червоне. У самців може бути помітна грива. Обличчя майже оголене, а долоні та підошви стоп абсолютно голі. Обличчя довге. Верхні ікла довгі.Ці тварини рухливі, проходять кілька кілометрів за один день, щоб знайти їжу. Соціальні групи завжди вночі повертаються до спальних місць. Це, як правило, фруктоїди, але будуть їсти майже все, що їстівне, включаючи траву, листя, бутони, квіти, насіння, яйця, комах та м'ясо. У складі роду павіанів – 5 видів: павіан бабуїн, павіан анубіс, павіан гамадрил, павіан гвінейський, павіан ведмежий.