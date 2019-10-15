Померла працівник луцького коледжу
Сьогодні, 18:51
10 листопада померла працівник Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки Майданська Леся Юріївна.
Про це повідомляють на сторінці коледжу у фейсбуці.
Жінка працювала архіваріусом Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Лесиного вишу.
"Дуже раптово не стало хорошої людини, турботливої та люблячої дружини, мами та колеги. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родині та колегам померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці коледжу у фейсбуці.
Жінка працювала архіваріусом Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Лесиного вишу.
"Дуже раптово не стало хорошої людини, турботливої та люблячої дружини, мами та колеги. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родині та колегам померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Померла працівник луцького коледжу
Сьогодні, 18:51
Чи працюватиме ринок у Рожищі та Нововолинську цими вихідними
Сьогодні, 18:38
У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові
Сьогодні, 17:49