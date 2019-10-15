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Померла працівник луцького коледжу

Померла працівник луцького коледжу
10 листопада померла працівник Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки Майданська Леся Юріївна.

Про це повідомляють на сторінці коледжу у фейсбуці.

Жінка працювала архіваріусом Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Лесиного вишу.

"Дуже раптово не стало хорошої людини, турботливої та люблячої дружини, мами та колеги. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родині та колегам померлої.

Померла працівник луцького коледжу

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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, смерть, працівник
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