Померла працівник луцького коледжу

Майданська Леся Юріївна.



Про це повідомляють на сторінці коледжу у фейсбуці.



Жінка працювала архіваріусом Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Лесиного вишу.



"Дуже раптово не стало хорошої людини, турботливої та люблячої дружини, мами та колеги. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родині та колегам померлої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 листопада померла працівник Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це повідомляють на сторінці коледжу у фейсбуці.Жінка працювала архіваріусом Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Лесиного вишу."Дуже раптово не стало хорошої людини, турботливої та люблячої дружини, мами та колеги. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…щире співчуття рідним покійної… Вічная пам’ять…", - йдеться у дописі.висловлює глибокі співчуття родині та колегам померлої.

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