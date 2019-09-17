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На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу

На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу
Фахівці АТ «Волиньгаз» проведуть реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків в одному із сіл Горохівського району.

Йдеться про село Ржищів. Про це повідомляють у "Волиньгазі".

У зв'язку з цим у населеному пункті буде тимчасово припинено газопостачання з 16 по 20 листопада 2020 року.

Для проведення планових робіт із редизайну систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях. Також газовики просять перекрити крани перед газовим обладнанням.

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Теги: газ, відключення, Волинь
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