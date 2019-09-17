На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу





Йдеться про село Ржищів. Про це повідомляють у "Волиньгазі".



У зв'язку з цим у населеному пункті буде тимчасово припинено газопостачання з 16 по 20 листопада 2020 року.



Для проведення планових робіт із редизайну систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях. Також газовики просять перекрити крани перед газовим обладнанням.

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