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Луцьк змагається за звання найпривабливішого міста

Луцьк змагається за звання найпривабливішого міста
Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України на проєкті "Місто України – національний вибір", участь у якому може взяти кожен охочий.

Серед міст, за які можна віддати свій голос, є і Луцьк. Про це йдеться на сайті проєкту.

З усіх великих міст країни українцям за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною, гідний стати національним символом. Підсумки голосування будуть підбиті 30 грудня 2020 року о 13.00.

Проголосувати за улюблене місто можна за посиланням

Станом на 13 листопада Луцьк набрав 11 844 голосів та займає 9 місце.

Підтримати обласний центр Волині можна ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Луцьк, рейтинг
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