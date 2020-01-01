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Матч Україна-Німеччина може не відбутися через коронавірус

Матч Україна-Німеччина може не відбутися через коронавірус
У суботу, 14 листопада, у Лейпцигу збірна Німеччини має прийняти Україну. Однак поєдинок може не відбутися через спалах коронавірусу в стані "жовто-синіх".

Про це повідомляє Кореспондент.

Головний тренер Андрій Шевченко розповів про те, що повторні тести будуть здані в день матчу, 14 листопада, після чого рішення про долю матчу буде приймати УЄФА та інші уповноважені організації.

"Чи скасують матч? Я не знаю. Нас поставили до відома про те, що ми повинні пройти ще одні тести завтра. Чекаємо повної інформації, УЄФА буде приймати рішення, служби які за це відповідають, німецький уряд, напевно. У команді збурення хвороби - чотири гравці і один представник групи", - сказав Шевченко під час передматчевої прес-конференції.

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Теги: футбол, Україна, Ліга націй
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