Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня

Повідомили, як працюватиме ТРЦ "ПортCity" під час карантину вихідного дня.На виконання постанови Уряду від 22 липня 2020 р. № 641 (зі змінами від 11.11.2020) “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", ТРЦ ПортCity інформує що, розважальні зони:дитячий розважальний центр FigliMigli;арена розваг GeneratorCity;боулінг клуб StrikeSity;кінотеатр PremierCity.Працюватимуть лише у будні з 8:00 до 22:00.У ТРЦ впевнені, що відвідувачі допоможуть дотриматись вимог постанов уряду щодо карантинних заходів тому, що безпечний шопінг - тільки разом з ТРЦ "ПортCity"!Лише у ПортCity використовують дезинфікуючий засіб "Sterilox", який вбиває 99% вірусів!Просять дотримуватися таких вимог:-проходьте через єдині в області дезинфікуючі рамки «Рамки здоров’я», якими забезпечений кожен вхід в ТРЦ- НЕ ІГНОРУЙТЕ РАМКИ ЗДОРОВЯ!;-користуйтесь автоматичними дезинфекторами для рук, які знаходяться на кожному вході ТРЦ та біля кожного санвузла;-користуйтесь антисептичними засобами;-мийте руки якомога частіше, до Ваших послуг 21 санвузол ТРЦ (128 рукомийників);-приходьте в ТРЦ у масці, при потребі придбати маску можна у ТРЦ (аптека, зоомагазини та каси закладів: ресторація Брама, арена розваг GeneratorCity, кінотеатр PremierCity)-почуваєтесь погано!? Перевірте себе, кожен вхід оснащений температурним скринінгом;-зберігайте безпечну дистанцію, мінімум 2 метра (площа ТРЦ дозволяє не перетинатись);-у випадку перевищення допустимої кількості відвідувачів, чекайте на вході в ТРЦ з дотриманням безпечної дистанції, поки вийдуть ті, хто задовольнив необхідні потреби;-купуйте та замовляйте їжу на винос або з доставкою додому;-розподіліть свої покупки на ранній час доби.З метою забезпечення якісної роботи в умовах карантину та упорядкування товарних залишків, у ТРЦ "ПортCity" будуть доступними та безперешкодними всі входи з 8:00 до 22:00 у будні та з 8:00 до 20:00 - у вихідні дні.