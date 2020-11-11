Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Сьогодні, 11:45
Повідомили, як працюватиме ТРЦ "ПортCity" під час карантину вихідного дня.
На виконання постанови Уряду від 22 липня 2020 р. № 641 (зі змінами від 11.11.2020) “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", ТРЦ ПортCity інформує що, розважальні зони:
дитячий розважальний центр FigliMigli;
арена розваг GeneratorCity;
боулінг клуб StrikeSity;
кінотеатр PremierCity.
Працюватимуть лише у будні з 8:00 до 22:00.
У ТРЦ впевнені, що відвідувачі допоможуть дотриматись вимог постанов уряду щодо карантинних заходів тому, що безпечний шопінг - тільки разом з ТРЦ "ПортCity"!
Лише у ПортCity використовують дезинфікуючий засіб "Sterilox", який вбиває 99% вірусів!
Просять дотримуватися таких вимог:
-проходьте через єдині в області дезинфікуючі рамки «Рамки здоров’я», якими забезпечений кожен вхід в ТРЦ- НЕ ІГНОРУЙТЕ РАМКИ ЗДОРОВЯ!;
-користуйтесь автоматичними дезинфекторами для рук, які знаходяться на кожному вході ТРЦ та біля кожного санвузла;
-користуйтесь антисептичними засобами;
-мийте руки якомога частіше, до Ваших послуг 21 санвузол ТРЦ (128 рукомийників);
-приходьте в ТРЦ у масці, при потребі придбати маску можна у ТРЦ (аптека, зоомагазини та каси закладів: ресторація Брама, арена розваг GeneratorCity, кінотеатр PremierCity)
-почуваєтесь погано!? Перевірте себе, кожен вхід оснащений температурним скринінгом;
-зберігайте безпечну дистанцію, мінімум 2 метра (площа ТРЦ дозволяє не перетинатись);
-у випадку перевищення допустимої кількості відвідувачів, чекайте на вході в ТРЦ з дотриманням безпечної дистанції, поки вийдуть ті, хто задовольнив необхідні потреби;
-купуйте та замовляйте їжу на винос або з доставкою додому;
-розподіліть свої покупки на ранній час доби.
З метою забезпечення якісної роботи в умовах карантину та упорядкування товарних залишків, у ТРЦ "ПортCity" будуть доступними та безперешкодними всі входи з 8:00 до 22:00 у будні та з 8:00 до 20:00 - у вихідні дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На виконання постанови Уряду від 22 липня 2020 р. № 641 (зі змінами від 11.11.2020) “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", ТРЦ ПортCity інформує що, розважальні зони:
дитячий розважальний центр FigliMigli;
арена розваг GeneratorCity;
боулінг клуб StrikeSity;
кінотеатр PremierCity.
Працюватимуть лише у будні з 8:00 до 22:00.
У ТРЦ впевнені, що відвідувачі допоможуть дотриматись вимог постанов уряду щодо карантинних заходів тому, що безпечний шопінг - тільки разом з ТРЦ "ПортCity"!
Лише у ПортCity використовують дезинфікуючий засіб "Sterilox", який вбиває 99% вірусів!
Просять дотримуватися таких вимог:
-проходьте через єдині в області дезинфікуючі рамки «Рамки здоров’я», якими забезпечений кожен вхід в ТРЦ- НЕ ІГНОРУЙТЕ РАМКИ ЗДОРОВЯ!;
-користуйтесь автоматичними дезинфекторами для рук, які знаходяться на кожному вході ТРЦ та біля кожного санвузла;
-користуйтесь антисептичними засобами;
-мийте руки якомога частіше, до Ваших послуг 21 санвузол ТРЦ (128 рукомийників);
-приходьте в ТРЦ у масці, при потребі придбати маску можна у ТРЦ (аптека, зоомагазини та каси закладів: ресторація Брама, арена розваг GeneratorCity, кінотеатр PremierCity)
-почуваєтесь погано!? Перевірте себе, кожен вхід оснащений температурним скринінгом;
-зберігайте безпечну дистанцію, мінімум 2 метра (площа ТРЦ дозволяє не перетинатись);
-у випадку перевищення допустимої кількості відвідувачів, чекайте на вході в ТРЦ з дотриманням безпечної дистанції, поки вийдуть ті, хто задовольнив необхідні потреби;
-купуйте та замовляйте їжу на винос або з доставкою додому;
-розподіліть свої покупки на ранній час доби.
З метою забезпечення якісної роботи в умовах карантину та упорядкування товарних залишків, у ТРЦ "ПортCity" будуть доступними та безперешкодними всі входи з 8:00 до 22:00 у будні та з 8:00 до 20:00 - у вихідні дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Сьогодні, 11:45
Працівники Варшавського ринку обурені, що їм не дають працювати
Сьогодні, 10:51
Із Волині намагалися вивезти за кордон викрадену вантажівку
Сьогодні, 10:27