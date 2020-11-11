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Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня

Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Повідомили, як працюватиме ТРЦ "ПортCity" під час карантину вихідного дня.

На виконання постанови Уряду від 22 липня 2020 р. № 641 (зі змінами від 11.11.2020) “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", ТРЦ ПортCity інформує що, розважальні зони:
дитячий розважальний центр FigliMigli;
арена розваг GeneratorCity;
боулінг клуб StrikeSity;
кінотеатр PremierCity.
Працюватимуть лише у будні з 8:00 до 22:00.

У ТРЦ впевнені, що відвідувачі допоможуть дотриматись вимог постанов уряду щодо карантинних заходів тому, що безпечний шопінг - тільки разом з ТРЦ "ПортCity"!
Лише у ПортCity використовують дезинфікуючий засіб "Sterilox", який вбиває 99% вірусів!

Просять дотримуватися таких вимог:
-проходьте через єдині в області дезинфікуючі рамки «Рамки здоров’я», якими забезпечений кожен вхід в ТРЦ- НЕ ІГНОРУЙТЕ РАМКИ ЗДОРОВЯ!;
-користуйтесь автоматичними дезинфекторами для рук, які знаходяться на кожному вході ТРЦ та біля кожного санвузла;
-користуйтесь антисептичними засобами;
-мийте руки якомога частіше, до Ваших послуг 21 санвузол ТРЦ (128 рукомийників);
-приходьте в ТРЦ у масці, при потребі придбати маску можна у ТРЦ (аптека, зоомагазини та каси закладів: ресторація Брама, арена розваг GeneratorCity, кінотеатр PremierCity)
-почуваєтесь погано!? Перевірте себе, кожен вхід оснащений температурним скринінгом;
-зберігайте безпечну дистанцію, мінімум 2 метра (площа ТРЦ дозволяє не перетинатись);
-у випадку перевищення допустимої кількості відвідувачів, чекайте на вході в ТРЦ з дотриманням безпечної дистанції, поки вийдуть ті, хто задовольнив необхідні потреби;
-купуйте та замовляйте їжу на винос або з доставкою додому;
-розподіліть свої покупки на ранній час доби.

З метою забезпечення якісної роботи в умовах карантину та упорядкування товарних залишків, у ТРЦ "ПортCity" будуть доступними та безперешкодними всі входи з 8:00 до 22:00 у будні та з 8:00 до 20:00 - у вихідні дні.
Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня


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Теги: ТРЦ ПортCity, карантин вихідного дня
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