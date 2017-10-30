У Жидичині на виборчій дільниці один член комісії перевіряв документи та видавав бюлетені

На виборчій дільниці, що у селі Жидичин Луцької громади, один член комісії перевіряв документи та видавав бюлетені.Інформують, що спостерігачка ОПОРИ побачила, що із перевіркою документів, списком виборців та видачею бюлетенів за одним зі столів працює один член комісії – він видав бюлетень одному виборцю.На зауваження спостерігачки, що законодавство передбачає двох людей для роботи за столом у комісії зазначили, що їм не вистачає членів комісії. Мовляв, усі люди розподілені та виконують інші обов’язки – друга людина здійснювала температурний скринінг.Зрештою, на зауваження відреагували та порушення усунули – за стіл посадили члена комісії, котрий виконував інші обов’язки. Однак згодом спостерігачка помітила ще один факт видачі одним членом комісії – тут знову пояснили це нестачею людей.Окрім того, як стало відомо ОПОРІ, у день повторного голосування з виборів Луцького міського голови усі дільниці відчинилися вчасно.Відповідно до частини 3 статті 248 Виборчого Кодексу України під час проведення голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії після пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 8 цього Кодексу, за умови наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі "Примітка" щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису "Голосує за місцем перебування") надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець ставить підпис за отримання виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.