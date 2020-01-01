Тіло знайшли у підсобному приміщенні: на Волині чоловік вбив знайому

У Маневицькому районі чоловік до смерті побив знайому.У суботу, 14 листопада, 33-річну жительку Камінь-Каширського району з ознаками насильницької смерті поліцейські знайшли у підсобному приміщенні у райцентрі Маневичі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На тілі загиблої були видимі тілесні ушкодження. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження.Згодом правоохоронці встановили, що під час конфлікту, після спільного вживання спиртного, постраждалу побив 39-річний житель райцентру. Від отриманих травм жінка померла.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.