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У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО

У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО
У місті Рівне горів автомобіль марки ВMW.

Повідомлення про загорання автівки по вулиці Курчатов надійшло до рятувальників 15 листопада о 13:55, - іформує ДСНС у Рівненській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить передня частина автомобіля. На гасіння одразу подали вогнегасячі речовини. За дві хвилини вогонь вдалося ліквідувати, а автомобіль врятувати.

Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Вогонь пошкодив моторний відсік транспортного засобу. Зі слів водія, автомобіль загорівся під час руху. Чоловік зупинив машину та розпочав гасіння за допомогою вогнегасника.

Наразі остаточну причину пожежі та розмір збитків встановлюють.
Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО
У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО
У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО

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Теги: авто, Рівне, пожежа
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