Степанов дав прогноз, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад
Сьогодні, 22:51
Карантин вихідного дня допоможе зупинити ураганний темп зростання захворюваності на коронавірус в Україні.
Очікується, що захворюваність піде на спад вже через два тижні, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів. Про це пишуть Факти.
За словами міністра, метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тис. нових хворих щоденно.
"Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів – це в середньому інкубаційний період", – пояснив він.
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Очікується, що захворюваність піде на спад вже через два тижні, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів. Про це пишуть Факти.
За словами міністра, метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тис. нових хворих щоденно.
"Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів – це в середньому інкубаційний період", – пояснив він.
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