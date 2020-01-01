У Польщі хвора на коронавірус українка не дотримувалась правил ізоляції





Як повідомляє



Про інцидент стало відомо поліції, коли ті приїхали перевіряти, як українка дотримується ізоляції. Вдома був лише її чоловік, який і розповів правду.



Коли правоохоронці зателефонували жінці, вона відповіла, що почувається добре, тому і вирішила поїхати до іншого міста у власних справах. Про те, що сталося, негайно повідомили працівників консульства та автобусного перевізника, послугами якого користувалася хвора.



Громадянці України за її вчинок можуть бути висунуті звинувачення в недотриманні правил карантину та нараження на небезпеку оточуючих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 36-річна українка грубо порушила правила ізоляції у випадку позитивного тесту на коронавірус.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wydarzenia.interia.pl, жінка здала позитивний тест і повинна була знаходитися на домашній ізоляції. Замість цього вона поїхала автобусом до Кракова до консульства України, щоб вирішити паспортні питання.Про інцидент стало відомо поліції, коли ті приїхали перевіряти, як українка дотримується ізоляції. Вдома був лише її чоловік, який і розповів правду.Коли правоохоронці зателефонували жінці, вона відповіла, що почувається добре, тому і вирішила поїхати до іншого міста у власних справах. Про те, що сталося, негайно повідомили працівників консульства та автобусного перевізника, послугами якого користувалася хвора.Громадянці України за її вчинок можуть бути висунуті звинувачення в недотриманні правил карантину та нараження на небезпеку оточуючих.

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