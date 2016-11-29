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Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО

Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО
Двоє осіб загинули у ДТП на автодорозі "Київ-Чоп" у Радивилівському районі.

Повідомлення про автопригоду у селі Ситне надійшло до поліції сьогодні, 17 листопада, о 12:24, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися легковик та вантажний автомобіль. Двоє осіб загинули. Інформацію про травмованих уточнюють.

На місці події працюють патрульні поліцейські, рятувальники, слідчо-оперативна група Радивилівського відділення поліції, слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області.

Рух автодорогою повністю перекритий. Тож водіїв просять бути уважними та із розумінням поставитися до ситуації.

Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО
Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО
Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО
Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО


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Теги: аварія, Рівненщина, траса, смерть
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