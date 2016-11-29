Через жахливу аварію на Рівненщині повністю перекрили рух трасою «Київ-Чоп». ФОТО





Повідомлення про автопригоду у селі Ситне надійшло до поліції сьогодні, 17 листопада, о 12:24, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.



За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися легковик та вантажний автомобіль. Двоє осіб загинули. Інформацію про травмованих уточнюють.



На місці події працюють патрульні поліцейські, рятувальники, слідчо-оперативна група Радивилівського відділення поліції, слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області.



Рух автодорогою повністю перекритий. Тож водіїв просять бути уважними та із розумінням поставитися до ситуації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє осіб загинули у ДТП на автодорозі "Київ-Чоп" у Радивилівському районі.Повідомлення про автопригоду у селі Ситне надійшло до поліції сьогодні, 17 листопада, о 12:24, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися легковик та вантажний автомобіль. Двоє осіб загинули. Інформацію про травмованих уточнюють.На місці події працюють патрульні поліцейські, рятувальники, слідчо-оперативна група Радивилівського відділення поліції, слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області.Рух автодорогою повністю перекритий. Тож водіїв просять бути уважними та із розумінням поставитися до ситуації.

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