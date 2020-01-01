Колишній головний медик Волині став помічником Погуляйка
Сьогодні, 17:27
Колишнього керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валерія Руцького із 16 листопада 2020-го року призначили
помічником голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.
Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської обласної державної адміністрації у фейсбуці.
Нагадаємо, після звільнення Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.
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помічником голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.
Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської обласної державної адміністрації у фейсбуці.
Нагадаємо, після звільнення Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.
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Коментарі 1
А як склалась подальша доля Ващенюка? Де він зараз "свірепствуєт"?
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