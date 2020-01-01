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Колишній головний медик Волині став помічником Погуляйка

Колишній головний медик Волині став помічником Погуляйка
Колишнього керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валерія Руцького із 16 листопада 2020-го року призначили
помічником голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської обласної державної адміністрації у фейсбуці.

Нагадаємо, після звільнення Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.





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Теги: Валерій Руцький, медик, призначення
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Коментарі 1
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А як склалась подальша доля Ващенюка? Де він зараз "свірепствуєт"?
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