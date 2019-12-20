Як студенти луцьких вишів здобувають освіту за змішаною формою навчання. ВІДЕО





До учбових закладів студенти ходять лише за потреби, - інформує



У Волинському національному університеті Лесі Українки більшість студентів здобувають освіту дистанційно.



"Заняття в лабораторіях продовжуються на факультетах інформаційних систем та математики, в навчальному науковому інституті фізики і технологій, на хімічному факультеті, факультеті мистецтв, бо там інструменти і передбачена очна робота і факультет фізичної культури, спорту та здоров’я", - розповів Суспільному проректор вишу Юрій Громик.



За схожою системою організували навчання і в Луцькому національно-технічному університеті. До вишу продовжують ходити студенти, які користується навчальним устаткуванням або готуються до дипломної роботи.



"Заходи виховного, інформаційного характеру у кількості до 20 чоловік з дотриманням карантинних норм помаранчевої зони, у нас теж проходять", - каже проректорка вишу Валентина Ткачук.



Довідково: у Волинському національному університеті Лесі Українки навчаються 8 190 студентів, в Луцькому національно-технічному університеті - 4 550. Загалом на Волині освіту в вишах та коледжах здобувають 27 тисяч студентів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два волинські виші дослухалися до рекомендацій МОН і від 16 листопада перейшли на змішану форму навчання.До учбових закладів студенти ходять лише за потреби, - інформує Суспільне. У Волинському національному університеті Лесі Українки більшість студентів здобувають освіту дистанційно."Заняття в лабораторіях продовжуються на факультетах інформаційних систем та математики, в навчальному науковому інституті фізики і технологій, на хімічному факультеті, факультеті мистецтв, бо там інструменти і передбачена очна робота і факультет фізичної культури, спорту та здоров’я", - розповів Суспільному проректор вишуЗа схожою системою організували навчання і в Луцькому національно-технічному університеті. До вишу продовжують ходити студенти, які користується навчальним устаткуванням або готуються до дипломної роботи."Заходи виховного, інформаційного характеру у кількості до 20 чоловік з дотриманням карантинних норм помаранчевої зони, у нас теж проходять", - каже проректорка вишуу Волинському національному університеті Лесі Українки навчаються 8 190 студентів, в Луцькому національно-технічному університеті - 4 550. Загалом на Волині освіту в вишах та коледжах здобувають 27 тисяч студентів.

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