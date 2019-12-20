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Як студенти луцьких вишів здобувають освіту за змішаною формою навчання. ВІДЕО

Як студенти луцьких вишів здобувають освіту за змішаною формою навчання. ВІДЕО
Два волинські виші дослухалися до рекомендацій МОН і від 16 листопада перейшли на змішану форму навчання.

До учбових закладів студенти ходять лише за потреби, - інформує Суспільне.

У Волинському національному університеті Лесі Українки більшість студентів здобувають освіту дистанційно.

"Заняття в лабораторіях продовжуються на факультетах інформаційних систем та математики, в навчальному науковому інституті фізики і технологій, на хімічному факультеті, факультеті мистецтв, бо там інструменти і передбачена очна робота і факультет фізичної культури, спорту та здоров’я", - розповів Суспільному проректор вишу Юрій Громик.

За схожою системою організували навчання і в Луцькому національно-технічному університеті. До вишу продовжують ходити студенти, які користується навчальним устаткуванням або готуються до дипломної роботи.

"Заходи виховного, інформаційного характеру у кількості до 20 чоловік з дотриманням карантинних норм помаранчевої зони, у нас теж проходять", - каже проректорка вишу Валентина Ткачук.

Довідково: у Волинському національному університеті Лесі Українки навчаються 8 190 студентів, в Луцькому національно-технічному університеті - 4 550. Загалом на Волині освіту в вишах та коледжах здобувають 27 тисяч студентів.


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Теги: студенти, виш, Волинь, начання
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