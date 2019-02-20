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На Волині відкрили «кримінал» через втручання в роботу сайту сільради

На Волині відкрили «кримінал» через втручання в роботу сайту сільради
Триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення групою осіб протиправної діяльності, пов'язаної із несанкціонованим втручанням в роботу офіційного сайту Жидичинської сільської ради. Його здійснює Ківерцівське відділення поліції.

Про це стало відомо з ухвали Кіерцівського районного суду щодо накладення арешту.

Із документу відомо, що у кінці жовтня у зв’язку з фактом несанкціонованого втручання в роботу сайту сільради були проведені обшуки у одному з офісних приміщення. У ході обшуків вилучили чимало техніки (комп’ютери, мобільні телефони тощо), гроші, скляний пристрій для вживання наркотиків, білу порошкоподібну речовину, пристрій, схожий на боєприпас, гумовий кийок та інші речі.

Тож слідчий клопотав про накладення арешту на майно, оскільки існує сукупність підстав вважати, що це майно є доказом злочину.

Зрештою, суддя Вікторія Корецька вирішила задовольнити клопотання.

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Теги: Жидичинська сільрада, сайт, хакери
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