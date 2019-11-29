Луцька маркетологиня спростувала міф про «чорну п'ятницю»





Але луцька маркетологиня Анна Рудень запевняє, що це міф. І більшість магазинів, які дорожать клієнтами, справді знижують ціну. Про це йшлося в ефірі розважального шоу Ранок LiVE на



«Насправді для покупців цінність цієї акції беззаперечна. Не знаю, звідки сумніви. Побутує думка, що спочатку піднімають ціни, а потім їх знижують. Звичайно, інколи на цьому спекулюють, але не всі і не завжди”, – запевняє пані Анна.



Для тих, хто сумнівається, маркетологиня радить придивитися до потрібного товару заздалегідь, аби знати його вартість. А вже у «чорну п'ятницю» – перевірити, чи ціну справді знизили, чи лише додали наклейку “Знижка”.



Ранкова гостя також зауважила, що, згідно з законодавством, покупець має повне право повернути товар впродовж 14 днів, навіть якщо він був куплений за знижкою.



Більш детально про маркетингові ходи, знижки та акції у «чорну п'ятницю» – дивіться у розмові гості студії з ведучими ранкового шоу Вітою Климовець та Вікторією Рудь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мільйони шопоголіків в усьому світі чекають останньої п’ятниці листопада – саме з неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Та багато українців переконані, що місцеві магазини маніпулюють клієнтами: роблять знижки, піднявши вартість товару.Але луцька маркетологинязапевняє, що це міф. І більшість магазинів, які дорожать клієнтами, справді знижують ціну. Про це йшлося в ефірі розважального шоу Ранок LiVE на 12 каналі «Насправді для покупців цінність цієї акції беззаперечна. Не знаю, звідки сумніви. Побутує думка, що спочатку піднімають ціни, а потім їх знижують. Звичайно, інколи на цьому спекулюють, але не всі і не завжди”, – запевняє пані Анна.Для тих, хто сумнівається, маркетологиня радить придивитися до потрібного товару заздалегідь, аби знати його вартість. А вже у «чорну п'ятницю» – перевірити, чи ціну справді знизили, чи лише додали наклейку “Знижка”.Ранкова гостя також зауважила, що, згідно з законодавством, покупець має повне право повернути товар впродовж 14 днів, навіть якщо він був куплений за знижкою.Більш детально про маркетингові ходи, знижки та акції у «чорну п'ятницю» – дивіться у розмові гості студії з ведучими ранкового шоу Вітою Климовець та Вікторією Рудь.

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