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У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У суботу, 21 листопада, у Луцьку відбулися пам’ятні заходи до Дня Гідності та Свободи.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Участь у заході взяли народний депутат України Вячеслав Рубльов, виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, заступник міського голови Ірина Чебелюк, радник міського голови Ігор Поліщук та представники обласної влади.

На Театральному майдані учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за Єдність України”, а священнослужителі Православної Церкви України відправили панахиду.

У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Також присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Волинським Героям Небесної Сотні та могили Героя України Василя Мойсея.

У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Звертаючись до учасників заходу, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт зазначив:

“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих, хто під час Революції Гідності віддали своє життя за Україну та її європейське майбутнє. Молоді хлопці, такі як Василь Мойсей, не дивилися, що їх чекає попереду, а знали лиш одне — вони стоять на захисті своєї Батьківщини. Вони виступили проти режиму, який хотів знищити нашу державу та її майбутнє. Ми приходимо сюди, аби подякувати цим хлопцям та дівчатам, їх рідним, за героїзм та патріотизм, за їх подвиг. Ми не маємо права забувати про них”.


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Теги: Небесна Сотня, вшанування, День Гідності та Свободи
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