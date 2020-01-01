У Чехії – найбільша смертність від COVID-19 у Євросоюзі





Про це повідомляє



У глобальному вимірі Чехія знаходиться на 22 місці за кількістю смертей на 100 тисяч жителів.



За останні два тижні у республіці з населенням 10,5 млн помирали більш ніж 23 людини на 100 тисяч жителів.



Максимальна кількість летальних випадків була зафіксована 3 листопада - 258 смертей.



Загалом у країні померли 7 095 людей через коронавірус. Більшість смертей припадає на останній місяць.



На другому місці за показником смертності в ЄС Бельгія – 22 людини на 100 тисяч, на третьому Болгарія – 17.



Що стосується кількості нових інфікувань на душу населення, то Чехія «поступилася лідерством» Австрії, Словенії та Польщі. Дані базуються на даних Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.



У суботу, за даними МОЗ ЧР, зафіксували 3 187 нових випадків захворювання, це на тисячу менше, ніж тиждень тому.



Станом на ранок неділі в Чехії загалом були підтверджені 490 750 випадків коронавірусу, 394 830 людей одужали. У лікарнях перебуває 6 101 людина, і з яких 860 - у важкому стані; обидва показники є найнижчими з 25 жовтня.



Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксували 58 508 271 випадок коронавірусу. З них 1 386 729 летальних випадків, а 40 473 821 особа вже одужала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв від COVID-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Lidovky У глобальному вимірі Чехія знаходиться на 22 місці за кількістю смертей на 100 тисяч жителів.За останні два тижні у республіці з населенням 10,5 млн помирали більш ніж 23 людини на 100 тисяч жителів.Максимальна кількість летальних випадків була зафіксована 3 листопада - 258 смертей.Загалом у країні померли 7 095 людей через коронавірус. Більшість смертей припадає на останній місяць.На другому місці за показником смертності в ЄС Бельгія – 22 людини на 100 тисяч, на третьому Болгарія – 17.Що стосується кількості нових інфікувань на душу населення, то Чехія «поступилася лідерством» Австрії, Словенії та Польщі. Дані базуються на даних Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.У суботу, за даними МОЗ ЧР, зафіксували 3 187 нових випадків захворювання, це на тисячу менше, ніж тиждень тому.Станом на ранок неділі в Чехії загалом були підтверджені 490 750 випадків коронавірусу, 394 830 людей одужали. У лікарнях перебуває 6 101 людина, і з яких 860 - у важкому стані; обидва показники є найнижчими з 25 жовтня.Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксували 58 508 271 випадок коронавірусу. З них 1 386 729 летальних випадків, а 40 473 821 особа вже одужала.

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