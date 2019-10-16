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Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти

Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти
Рідні просять допомогти зібрати кошти на лікування Старушику Вадиму, який постраждав в аварії поблизу села Замшани Ратнівського району.

Про це ІА Волинські Новини повідомили знайомі постраждалого.

Наразі його стан стабільно важкий. Чоловіку провели першу операцію. Лікування буде тривале та дороговартісне, тому близькі друзі Вадима звертаються до небайдужих людей з проханням підтримати сім’ю Старушиків.

Нагадаємо, 21 листопада на трасі поблизу села Замшани Ратнівського району зіткнулися Kia Sportage та Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди двоє осіб загинули, серед них – новообрана депутатка Ковельської районної ради, ще один – у лікарні.

Номер карти Приват банку, на яку можна перерахувати кошти для лікування постраждалого в ДТП Старушика Вадима, – 5168 7573 9851 9597, Старушик Ірина Анатоліївна (сестра).

Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти



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Теги: Волинь, допомога, лікування, Замшани, ДТП
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