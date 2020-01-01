Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада





У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер західний, 2-7 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер західний, 2-7 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію