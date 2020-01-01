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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер західний, 2-7 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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