Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер західний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер західний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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