Коуч «Волині-2» став найкращим тренером туру Другої ліги

Тренера «Волині-2» Альберта Шахова визнали найкращим тренером 12 туру Другої ліги.Таку оцінку роботі волинського тренера дало Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу, яке аналізує підсумки матчів чергового туру Групи «А» та Групи «Б» української Другої ліги сезону 2020/21, - пише пресслужба ФК "Волинь".Матчем підвищеної ваги для резервістів першолігової «Волині» був поєдинок проти «Буковини», адже він дозволяв переможцю рішуче відірватися від групи аутсайдерів і піднятися в серединку таблиці.Тож наш сьогоднішній лауреат у Другій лізі – старший тренер луцької «Волині-2» Альберт Шахов. Його підопічні здолали на власному полі безпосереднього конкурента – чернівецьку «Буковину» (1:0), піднявшись на восьме місце Групи «А». Наразі резервний склад лучан знаходиться на найвищому для всіх «двієчок» місці.«Волинь-2» проводить свій перший сезон на дорослому рівні – тож для більшості суперників вона є загадкою, та й сама лише знайомиться з Другою лігою. Якоїсь додаткової принциповості матч не мав, нечисленні кадрові перетини не мали негативної конотації. Тож особливе значення матч мав саме для своїх учасників – тому що «Волинь-2» у випадку перемоги максимально наближалася до чернівчан і зрівнювалася б із оболонцями, які в цьому турі грали з одним із лідерів.Резервний склад «Волині» сповна відповідає своєму статусу – заграє винятково молодих гравців, на відміну від інших «двієчок», взагалі не задіює досвідчених футболістів із основної команди. Середній вік «Волині-2» варіюється в межах 18,3 – 18,8 років. Зважаючи на це, відзначаємо, що «Волинь-2» підійшла до гри в ослабленому складі. Через пошкодження не зміг взяти участь у грі фланговий захисник Максимчук, через зайнятість у першій команді – центральний захисник Войтіховський, який багато забивав за резерв. Також уже давно поза грою півзахисник Климець. Що стосується гостей, то їхній півзахист ослабили травми Страшкевича та Столяра.Відзначаємо, по-перше, залучення молодого півзахисника Рябова – зважаючи на вилучення в першій команді, він міг допомогти ровесникам у Другій лізі. По-друге, цікаво було, як «Волинь-2» компенсує відсутність капітана – в підсумку направо висунули Мороза, Кузнєчиков із опорної зони перемістився в центр захисту. Особливо важливим було витримати темп, запропонований суперниками – і в цьому плані луцька команда відіграла рівний матч, уникнувши провальних і потенційно небезпечних ігрових відрізків.Тренерський штаб «Волині-2» – один із небагатьох у чемпіонаті України, який системно застосовує найпопулярнішу схему 90-х – 4-4-2. Прекрасно розуміючи гостроту нападу та флангів «Буковини», лучани зуміли зв’язати найнебезпечніших суперників, а по ходу гри скористалися перевагою в свіжості (суперник посеред тижня грав перенесений матч з «Епіцентром» – 2:2).Загалом, «Волинь-2» виступає нерівно – що недивно, для команди-новачка ліги із значно меншим ігровим досвідом і залежною комплектацією. Але є кілька факторів, які свідчать про поступовий прогрес луцької команди. Вона вперше зіграла «всуху» на своєму полі, до того ж, не проти ровесників, а проти досвідченого суперника. «Волинь-2» опинилася на найвищому місці серед усіх резервних складів. А ще Альберт Шахов, який працює в тандемі з Володимиром Марчуком, підготував низку гравців, які цього року активно задіюються в матчах першої команди.