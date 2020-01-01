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Податкові канікули і 8 тисяч гривень допомоги: Зеленський анонсував підтримку бізнесу на карантині

Податкові канікули і 8 тисяч гривень допомоги: Зеленський анонсував підтримку бізнесу на карантині
До Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму влозі.

За словами президента, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

«Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника», – зазначив президент.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

«Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників», – сказав президент.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Глава держави також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

«Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що малий і середній бізнес уже отримали понад 13 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Він також закликав громадян підтримувати улюблені кафе та ресторани, замовляючи у них доставку їжі.

«Розкажіть у соціальних мережах про місця, де вам завжди смачно й де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних», – зазначив він.

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Теги: Зеленський, бізнес, підтримка, анонс
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