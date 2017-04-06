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Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради

Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради
Григорій Пустовіт, який дотепер був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, може стати заступником голови обласної ради.

Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада, під час першого засідання сесії обласної ради восьмого скликання.

Його кандидатуру запропонував новообраний голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Інших кандидатур не пропонували.

Нагадаємо, перед тим обрали першого заступника голови ради. Ним став свободівець Юрій Поліщук, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.

Депутати обиратимуть заступника таємним голосуванням.

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Теги: Григорій Пустовіт, Григорій Недопад, заступник, голосування
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Коментарі 1
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О,як цікаво,і знову один кандидат...все як і раніше.Мафія безсмертна
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