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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 листопада
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-2 градусів, удень – +2…+4. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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