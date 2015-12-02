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В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти

В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти
У Луцьку встановили 23 індивідуальні теплові пункти італійського виробника у закладах освіти (музична школа № 1, заклади загальної середньої освіти № 9, 17, 22, 24, 2, 25, 26, 15, правознавчий ліцей № 28, навчально-реабілітаційний центр, заклади дошкільної освіти № 33, 3, 9, 10, 32, 38, 5, 20).

Про це інформують на сайті Луцькради.

Основною функцією ІТП є автоматичне регулювання теплового потоку, тобто коригування кількості та температури теплоносія, який надходить з тепломережі в систему опалення будівлі залежно від поточної температури зовнішнього повітря. Погодозалежне регулювання дає можливість економити кількість спожитої теплової енергії.

В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти

Іншими словами, якщо на вулиці тепло, то регулятор теплового потоку в індивідуальному тепловому пункті обмежує подачу теплоносія, що циркулює в системі опалення для забезпечення комфортної температури повітря в опалюваних приміщеннях, а якщо холодно – збільшує її, згідно із заданими налаштуваннями.

В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти

У жовтні з початком опалювального сезону провели пуско-налагоджувальні роботи. У результаті економії грантових коштів, ці інвестиції спрямують на утеплення труб системи теплопостачання, що призведе до ще більшої економії витрат на теплоносій.

В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти
В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти


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Теги: ІТП, заклади освіти, тепло
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