В освітніх закладах Луцька встановили індивідуальні теплові пункти





Про це інформують на



Основною функцією ІТП є автоматичне регулювання теплового потоку, тобто коригування кількості та температури теплоносія, який надходить з тепломережі в систему опалення будівлі залежно від поточної температури зовнішнього повітря. Погодозалежне регулювання дає можливість економити кількість спожитої теплової енергії.





Іншими словами, якщо на вулиці тепло, то регулятор теплового потоку в індивідуальному тепловому пункті обмежує подачу теплоносія, що циркулює в системі опалення для забезпечення комфортної температури повітря в опалюваних приміщеннях, а якщо холодно – збільшує її, згідно із заданими налаштуваннями.





У жовтні з початком опалювального сезону провели пуско-налагоджувальні роботи. У результаті економії грантових коштів, ці інвестиції спрямують на утеплення труб системи теплопостачання, що призведе до ще більшої економії витрат на теплоносій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку встановили 23 індивідуальні теплові пункти італійського виробника у закладах освіти (музична школа № 1, заклади загальної середньої освіти № 9, 17, 22, 24, 2, 25, 26, 15, правознавчий ліцей № 28, навчально-реабілітаційний центр, заклади дошкільної освіти № 33, 3, 9, 10, 32, 38, 5, 20).Про це інформують на сайті Луцькради Основною функцією ІТП є автоматичне регулювання теплового потоку, тобто коригування кількості та температури теплоносія, який надходить з тепломережі в систему опалення будівлі залежно від поточної температури зовнішнього повітря. Погодозалежне регулювання дає можливість економити кількість спожитої теплової енергії.Іншими словами, якщо на вулиці тепло, то регулятор теплового потоку в індивідуальному тепловому пункті обмежує подачу теплоносія, що циркулює в системі опалення для забезпечення комфортної температури повітря в опалюваних приміщеннях, а якщо холодно – збільшує її, згідно із заданими налаштуваннями.У жовтні з початком опалювального сезону провели пуско-налагоджувальні роботи. У результаті економії грантових коштів, ці інвестиції спрямують на утеплення труб системи теплопостачання, що призведе до ще більшої економії витрат на теплоносій.

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