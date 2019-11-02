У Бразилії сталася смертельна ДТП за участі автобуса та вантажівки: 37 осіб загинули
Сьогодні, 05:16
На південному сході Бразилії в результаті зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки загинули 37 осіб.
Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Globo.
Зазначається, що смертельна ДТП сталася 25 листопада в муніципалітеті Тагуаї у штаті Сан-Паулу.
За попередніми даними, аварія сталася під час обгону. Після зіткнення з автобусом вантажівка вилетіла в кювет.
В автобусі перебували 52 робітників текстильної фабрики і водій. В результаті ДТП загинули 37 осіб, у тому числі двоє постраждалих померли дорогою до лікарні. Водій вантажівки госпіталізований з травмами.
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Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Globo.
Зазначається, що смертельна ДТП сталася 25 листопада в муніципалітеті Тагуаї у штаті Сан-Паулу.
За попередніми даними, аварія сталася під час обгону. Після зіткнення з автобусом вантажівка вилетіла в кювет.
В автобусі перебували 52 робітників текстильної фабрики і водій. В результаті ДТП загинули 37 осіб, у тому числі двоє постраждалих померли дорогою до лікарні. Водій вантажівки госпіталізований з травмами.
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