У Бразилії сталася смертельна ДТП за участі автобуса та вантажівки: 37 осіб загинули





Про це повідомляє



Зазначається, що смертельна ДТП сталася 25 листопада в муніципалітеті Тагуаї у штаті Сан-Паулу.



За попередніми даними, аварія сталася під час обгону. Після зіткнення з автобусом вантажівка вилетіла в кювет.



В автобусі перебували 52 робітників текстильної фабрики і водій. В результаті ДТП загинули 37 осіб, у тому числі двоє постраждалих померли дорогою до лікарні. Водій вантажівки госпіталізований з травмами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На південному сході Бразилії в результаті зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки загинули 37 осіб.Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Globo Зазначається, що смертельна ДТП сталася 25 листопада в муніципалітеті Тагуаї у штаті Сан-Паулу.За попередніми даними, аварія сталася під час обгону. Після зіткнення з автобусом вантажівка вилетіла в кювет.В автобусі перебували 52 робітників текстильної фабрики і водій. В результаті ДТП загинули 37 осіб, у тому числі двоє постраждалих померли дорогою до лікарні. Водій вантажівки госпіталізований з травмами.

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