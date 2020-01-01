У жахливій аварії на Рівненщині загинули матір і 7-річний син, іще двоє дітей – у реанімації. ФОТО





Автопригода трапилась сьогодні, 26 листопада, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Повідомлення від медиків, які констатували смерть двох осіб унаслідок ДТП надійшло до поліції о 15-ій годині.



За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля ВАЗ загинули матір із сином, 2013 року народження, а ще двоє дітей — постраждали.



На місці події працюють поліцейські. Рух на цій ділянці частково ускладнений.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті сталась смертельна аварія.Автопригода трапилась сьогодні, 26 листопада, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Повідомлення від медиків, які констатували смерть двох осіб унаслідок ДТП надійшло до поліції о 15-ій годині.За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля ВАЗ загинули матір із сином, 2013 року народження, а ще двоє дітей — постраждали.На місці події працюють поліцейські. Рух на цій ділянці частково ускладнений.

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