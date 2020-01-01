У яких супермаркетах Володимира – найдешевші продукти харчування





Про це повідомляють на



У порівнянні до попередньої звітної дати (2 жовтня) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна придбати макаронні вироби (на 3,7%), 15% сметану (на 14,57%), тушку курячу (на 4,36%), шинку свинну (на 3,2%), лопатку свинну (на 2,2%), моркву (на 8%), капусту (на 23,1%).



Незначний ріст ціни відбувся на борошно (на 14,1%), рис (на 3%), крупу пшеничну (на 17,65%), цукор (на 10,1%), олію соняшникову (на 22,1%), яйця фабричні (на 13%), сир кисломолочний (на 3,9%), молоко (на 8,9%), масло (на 2%), цибулю (на 2,6%).



Більш детальний моніторинг мінімальних цін – у таблиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 26 листопада управління економічного розвитку та інвестицій провели черговий моніторинг цін на соціально значимі продукти харчування, які реалізовують у 7 супермаркетах та на ринку.Про це повідомляють на сайті міської ради. У порівнянні до попередньої звітної дати (2 жовтня) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна придбати макаронні вироби (на 3,7%), 15% сметану (на 14,57%), тушку курячу (на 4,36%), шинку свинну (на 3,2%), лопатку свинну (на 2,2%), моркву (на 8%), капусту (на 23,1%).Незначний ріст ціни відбувся на борошно (на 14,1%), рис (на 3%), крупу пшеничну (на 17,65%), цукор (на 10,1%), олію соняшникову (на 22,1%), яйця фабричні (на 13%), сир кисломолочний (на 3,9%), молоко (на 8,9%), масло (на 2%), цибулю (на 2,6%).Більш детальний моніторинг мінімальних цін – у таблиці.

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