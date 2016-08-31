Перша сесія нової Луцькради – у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку сьогодні, 27 листопада, відбулася перша сесія міської ради восьмого скликання. Точніше – розпочалася, адже сесію не завершили, а оголосили перерву до 1 грудня.Під час історичного дійства у Палаці культури міста нові обранці луцької громади отримали посвідчення та нагрудні знаки, а Луцьк нарешті отримав офіційного міського голову – 32-річного представника партії «За Майбутнє»На перше сесійне засідання запросили міських голів різних часів, нардепів, керівників різних управлінь, установ та відомств, голів судів, представників різних конфесій, ректорів луцьких вишів та інших. Ведучим заходу був теле- та радіоведучийРозпочали дійство зі спільної молитви «Отче Наш», після чого кожен з представників різних конфесій виступив із промовою. Згодом у виконанні хору, кожен учасник якого був у національному вбранні, пролунав духовний гімн України «Молитва за України», а після офіційного відкриття сесії – Державний Гімн України також у виконанні хору.Далі ж голова Луцької міської територіальної виборчої комісіїоголосила результати виборів та те, що виборча комісія зареєструвала Ігоря Поліщука Луцьким міським головою. На першу сесію Луцької міської ради зареєструвалися усі 42 новообрані депутати, тож кожному з них вручили посвідчення та нагрудний знак.У алфавітному порядку, під музику і оплески колег кожен з новоспечених депутатів вперше підіймався на сцену Палацу культури у новому статусі, а після привітання від голови комісії робив світлину напам’ять.Нагадаємо, до міської ради пройшли представники шести партій – «За Майбутнє», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Слуга Народу», «Громадянський рух «СВІДОМІ».Наступним етапом заходу стало оголошення Марією Парфенюк результатів виборів Луцького міського голови та складання присяги Ігорем Поліщуком.«Ви отримали високу довіру виборців. Сьогодні – головне не втратити цю довіру», - сказала Марія Парфенюк та під овації залу, який, до слова, аплодував стоячи, вручила переможцю виборів посвідчення та нагрудний знак Луцького міського голови.У своїй присязі Поліщук пообіцяв сумлінно виконувати свої посадові обов’язки. Окрім того, закликав депутатів працювати так, аби громаді не було соромно, і нагородив почесною грамотою Луцького міського голови і червоними трояндами донедавна секретаря Луцької міської ради, а нині вже заступника голови обласної ради Григорія Пустовіта.Завершили ж виконанням Гімну і спільною фотосесією.