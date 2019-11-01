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Як на ЖК «Юпітер» святкували День сусіда. ВІДЕО*

Як на ЖК «Юпітер» святкували День сусіда. ВІДЕО*
Усі будинки ЖК "Юпітер" - здані в експлуатацію, а всі квартири - продані. Відзначити цю подію Будівельна Компанія "Інвестор" запросила мешканців на традиційне свято - День доброго сусіда.

Про це йдеться на сайті будівельної компанія.

Вечірка у дворі під відкритим небом зібрала тих, хто уже живе в комплексі кілька років і тих, хто лише планує заселятися в новий, третій будинок. Конкурси, спільні фото, обов'язкове для усіх заходів “Інвестора” висаджування дерев - у невимушеній атмосфері та за спільними заняттями нові сусіди знайомилися між собою. А ті, хто уже не вперше приходить на День сусіда (у “Юпітері” це свято проводять утретє!) - і самі долучилися до організації. Хтось - домашнім пирогом, а хтось - запальним циганським шоу.

“Ми не просто будуємо квадратні метри. Ми наповнюємо їх затишком та атмосферою добросусідства”, - кажуть в “Інвесторі”. Як це було під час третього Дня сусіда у “Юпітері” - дивітья в відео.


Читайте також репортаж із святкування Дня доброго сусіда: Коли в хід йдуть навіть танці з бубном, або Як святкували День сусіда на “Юпітері”


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Теги: ЖК
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