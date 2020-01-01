На Волині немає жодної школи, повністю закритої на карантин





Про це в програмі “Актуально” на Тетяна Соломіна.



«Якщо вибрати будь-який день з початку нашого моніторингу, наприклад, 14 вересня, то в цей день захворів 1 учень і 15 вчителів», – каже посадовиця.



Вона зазначила, що коли були спалахи коронавірусу, то в декотрих селах хворіли понад 30% вчителів, а от учнів хворіла маленька кількість, хоча зараз зросла і ця цифра.



«У перший тиждень листопада захворіли 16 учнів і 103 вчителі, у другий тиждень листопада – 15 учнів і 75 педагогів, у третій тиждень – 59 учнів і 108 педагогів», – каже Тетяна Соломіна.



Незважаючи на те, що кількість хворих на коронавірус школярів на Волині зростає, зараз немає навчального закладу, повністю закритого на карантин. Учні та вчителі пристосувались навчатись у час пандемії. Зараз в області лише два класи перебувають на дистанційному навчанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вчителі хворіють в рази частіше на коронавірус, ніж їхні вихованці. При цьому протягом останніх тижнів зросла кількість і школярів з коронавірусом.Про це в програмі “Актуально” на "12 каналі" розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА«Якщо вибрати будь-який день з початку нашого моніторингу, наприклад, 14 вересня, то в цей день захворів 1 учень і 15 вчителів», – каже посадовиця.Вона зазначила, що коли були спалахи коронавірусу, то в декотрих селах хворіли понад 30% вчителів, а от учнів хворіла маленька кількість, хоча зараз зросла і ця цифра.«У перший тиждень листопада захворіли 16 учнів і 103 вчителі, у другий тиждень листопада – 15 учнів і 75 педагогів, у третій тиждень – 59 учнів і 108 педагогів», – каже Тетяна Соломіна.Незважаючи на те, що кількість хворих на коронавірус школярів на Волині зростає, зараз немає навчального закладу, повністю закритого на карантин. Учні та вчителі пристосувались навчатись у час пандемії. Зараз в області

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