Найбільше новорічних ялинок заготують на Волині





Про це повідомляє пресслужба



Найбільше дерев заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) та Луганському (31 тисяча) обласних управліннях.



«Найбільша кількість буде зрубана зі спеціально створених плантацій, на яких королеви Нового року та Різдва вирощуються спеціально. Іншу частину зрубують під час проведення рубок догляду за молодняком. Ще частина дерев заготовляється під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг, трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік», – зазначили у профільному відомстві.



Як повідомлялося, торік лісові господарства Держлісагентства також заготовили понад 500 тисяч новорічних ялинок. У середньому дерево можна було купити за ціною 60-70 грн за погонний метр.



У 2018 році лісогосподарські підприємства реалізували 472,8 тисячі ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державні підприємства лісового господарства планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок.Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства , пише Укрінформ Найбільше дерев заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) та Луганському (31 тисяча) обласних управліннях.«Найбільша кількість буде зрубана зі спеціально створених плантацій, на яких королеви Нового року та Різдва вирощуються спеціально. Іншу частину зрубують під час проведення рубок догляду за молодняком. Ще частина дерев заготовляється під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг, трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік», – зазначили у профільному відомстві.Як повідомлялося, торік лісові господарства Держлісагентства також заготовили понад 500 тисяч новорічних ялинок. У середньому дерево можна було купити за ціною 60-70 грн за погонний метр.У 2018 році лісогосподарські підприємства реалізували 472,8 тисячі ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію