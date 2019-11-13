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Найбільше новорічних ялинок заготують на Волині

Найбільше новорічних ялинок заготують на Волині
Державні підприємства лісового господарства планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства, пише Укрінформ.

Найбільше дерев заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) та Луганському (31 тисяча) обласних управліннях.

«Найбільша кількість буде зрубана зі спеціально створених плантацій, на яких королеви Нового року та Різдва вирощуються спеціально. Іншу частину зрубують під час проведення рубок догляду за молодняком. Ще частина дерев заготовляється під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг, трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік», – зазначили у профільному відомстві.

Як повідомлялося, торік лісові господарства Держлісагентства також заготовили понад 500 тисяч новорічних ялинок. У середньому дерево можна було купити за ціною 60-70 грн за погонний метр.

У 2018 році лісогосподарські підприємства реалізували 472,8 тисячі ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 грн.

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Теги: ліс, заготівля, ялинка
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