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Порушення карантину: на Волині суд оштрафував власника нічного клубу

Порушення карантину: на Волині суд оштрафував власника нічного клубу
Згідно з постановою Кабміну від 12.08.20 № 712, було заборонено роботу розважальних закладів і місць громадського харчування з 24:00 до 7:00. Та, попри ці обмеження нічний клуб у Ковелі на вулиці Театральній продовжував працювати уночі.

Про це повідомляє «Ковель медіа».

Близько другої години ночі поліцейські зафіксували, що заклад досі відчинений. Правоохоронці склали адміністративний протокол на його власника через порушення карантинних обмежень. Той сказав, що опівночі роботу клубу мала припинити бармен, однак не зробила цього. Матеріали справи відправили до суду.

На судовому засіданні директор клубу вказав, що достовірно не знав про заборону роботи розважального закладу саме того дня. Однак, факт роботи нічного клубу у заборонений час підтвердила бармен.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував власника закладу на 17 000 гривень.

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Теги: клуб, карантин, штраф, суд
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Коментарі 1
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З пятниці на суботу вночі приїхали патрульні в Моджо (Ісузу 0860) Патрульний з сумочкою зайшов в середину, через 10хв вийшов щасливий, сів в машину і поїхав. А дискотека продовжилась, тільки запускати стали через задній вхід.
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